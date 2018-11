Studenten psychologie vragen aandacht voor mentale gezondheid 30 november 2018

02u25 1 Kortrijk Studenten toegepaste psychologie van Hogeschool Vives campus Kortrijk hebben woensdag vlakbij de Rijselpoort in Ieper actie gevoerd om de boodschap uit te dragen dat mentale gezondheid bespreekbaar zou moeten zijn.

Samen met medestudenten uit verschillende landen, met een 10-tal waren ze in totaal- vormden ze een Grieks 'psi'-teken, het internationale symbool van de psychologie. Daarna deelden ze aan voorbijgangers kaartjes uit met de boodschap, 'If you need to talk, I'm here'. Deze week vindt de International Conference of Applied Psychology (ICAP) plaats. Op verschillende plaatsen in België en Nederland werken hogescholen en universiteiten samen om na te





denken over psychologische thema's. De opleiding toegepaste psychologie van Hogeschool Vives organiseerde daarom afgelopen week workshops, een uiteenzettingen, reflectiemomenten, een quiz, party en boom ball. Gisteren stond onder meer een bezoek aan de Menenpoort en het bijwonen van de Last Post op het programma.





(JME)