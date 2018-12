Studenten ontwerpen elektrische auto waar brandweer mee kan oefenen “Een heel mooi geschenk, want dit is toch een gaatje in de opleiding” Alexander Haezebrouck

20 december 2018

12u27

Bron: Eigen info 0 Kortrijk Twee studenten autotechnologie van de Hogeschool VIVES hebben voor hun eindwerk een elektrische auto ontworpen die de brandweer kan gebruiken om interventies op te oefenen. “We zijn nog te weinig vertrouwd met die nieuwe elektrische auto’s”, zegt opleidingscoördinator Stef Quintens van de West-Vlaamse brandweerschool.

“We zijn op het idee gekomen na het lezen van nieuwsberichten over incidenten bij ongevallen met elektrische wagens”, vertelt student autotechnologie Mathieu Macors die de auto samen met zijn medestudent Daan Holderbeke. “De brandweer is nog niet vertrouwd genoeg hoe ze moeten omgaan met elektrische wagens bij ongevallen of autobranden. De auto is zo ontworpen dat de brandweer veelvuldig kan oefenen op de auto met de systemen van de verschillende automerken. We hebben onze kennis ook in een lessenpakket gestoken en die aan de lesgevers van de brandweerschool overhandigt. Daarin hebben we ons vooral gericht op het stroomvrij maken van een gecrasht elektrisch voertuig. Maar geven we hen ook mee waar de draden in de auto precies lopen. Dat kan zeer belangrijke info zijn als ze bijvoorbeeld een gecrashte auto moeten openknippen om een slachtoffer uit het wrak te halen. We geven hen ook mee hoe ze aan de buitenkant kunnen zien of het al dan niet om een elektrische wagen gaat. Het is ook belangrijk om stroomwerende handschoenen te gebruiken.”

“Gevaarlijker is het niet voor de brandweer, wel anders werken”

“We zijn enorm blij dat we deze auto ter beschikking krijgen voor onze opleiding”, zegt opleidingscoördinator Stef Quintens van de West-Vlaamse brandweerschool Wobra. “Het grootste gevaar bij elektrische wagens zijn de draden die erdoor lopen waar heel veel spanning op zit en er zit een grote batterij in die heel fel kan branden. De brandweermannen in opleiding krijgen al theoretische lessen over elektrische wagens, maar het is altijd veel beter als je dat ook in de praktijk kan uittesten natuurlijk. Op dit moment rijden nog niet zo veel elektrische wagens rond, maar we moeten onze mensen wel voorbereiden. De auto komt bij ons in Wobra (West-Vlaams opleidingscentrum voor Brandweer, Reddings- en ambulancediensten) in Zedelgem. Op 12 januari kunnen we de eerste praktijkles met deze auto uitvoeren. Ook Alle andere brandweermannen kunnen komen oefenen op deze wagen.”