Studenten maken boekje voor kinderen van verslaafde ouders 01 augustus 2018

02u48 1 Kortrijk Acht derdejaarsstudenten uit de studiegebieden sociaal werk, orthopedagogie en onderwijs van Hogeschool Vives campus Kortrijk, hebben als bachelorproef een kinderboekje gemaakt voor vzw De Kiem in Gavere.

In De Kiem worden mensen opgevangen met een verslavingsproblematiek. Het boekje kan gebruikt worden door ouders die er opgenomen zijn om het opnameproces dat ze er doormaken te bespreken met hun kinderen. "Voor ouders die in De Kiem verblijven, is het vaak moeilijk om met hun jonge kinderen over hun verslaving en opname te praten, dit boekje moet dat iets gemakkelijker maken", zegt Famke Crombez uit Middelkerke. Samen met Kimberly Deruyck uit Desselgem , Orrey De Smeyter uit Waregem , Inne Sevenois uit Veurne , Tessa Steyaert uit Deinze , Lotte Tack uit Oeselgem , Louis Mahieu uit Kortrijk en Lowie D'haeseleer Gent werkte ze 2 maanden aan het boekje. Lowie, die wel wat tekentalent heeft, maakte de illustraties in het boek. "Het was vrij moeilijk om zo'n hard thema als verslaving luchtig en suggestief te houden, zonder moeilijke woorden en metaforen te gebruiken, maar het is ons vrij goed gelukt." De verslaafde ouder krijgt de rol van Luca de kameleon in het boekje. "Aan het begin is de kameleon bijna volledig wit, naarmate de kameleon beter wordt, krijgt hij weer meer en meer kleur. Er blijft op het einde altijd een klein wit vlekje zichtbaar op zijn poot. Dat symboliseert het feit dat de verslaafde ouder zijn verslaving altijd een beetje zal meedragen."





(JME)