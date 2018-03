Studenten leren shoppers reanimeren 16 maart 2018

Studenten verpleegkunde hielden gisterennamiddag in de aanloop naar de Dag van de Zorg een reanimatiemarathon, waarbij ze shoppers hielpen om op levensgrote poppen te oefenen. Studenten van de hogeschool Vives trokken naar winkelcentra K en Ring Shopping en de Lange Steenstraat in Kortrijk. Studenten van Aleydis trokken naar winkelgalerij Het Pand, aan de kant van de Markt in Waregem. Ze leerden shoppers levens te redden. Dagelijks krijgen 30 mensen in ons land een hartstilstand. Amper 7 procent overleeft. Snel ingrijpen doet de overlevingskans stijgen tot 70 procent. (LPS)