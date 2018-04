Studenten feesten in Blauwe Poort 27 april 2018

02u54 0

Nog eens alle remmen los, vlak voor de start van de blokperiode en het einde van het academiejaar.





Dat was de insteek van een studentenfeest in park De Blauwe Poort, waar studenten het gisteren tegen elkaar opnamen in een 'team trophy' met leuke opdrachten zoals partijtjes bubblevoetbal en het stapelen van bakken bier. De competitie werd 's avonds afgesloten met een barbecue, drie gratis vaten bier en een party met dj Lotto. "Het initiatief versterkte de teamgeest. Niet enkel door te feesten en te dansen, maar ook door te sporten", vindt schepen van Sport An Vandersteene (N-VA). "Aan alle studenten: succes met jullie examens", benadrukt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). Foto Henk Deleu (LPS)