Student Vives die met valse bommelding massale evacuatie veroorzaakte, volgt terug les mvdb

25 oktober 2018

17u59

Bron: Focus-WTV 0 Kortrijk De student van de hogeschool Vives wiens valse bommelding maandag leidde tot de evacuatie van 1.300 personen, zit opnieuw in de les. Dat meldt Focus-WTV.

De politie nam maandag geen enkel risico en evacueerde niet allen zijn campus in Kortrijk, maar ook de Vives-campus in Roeselare. Nog voor de sweeping van beide gebouwen was afgerond, kon de politie de student al identificeren en oppakken.

“Morgennamiddag zal er om 14.30 uur een bom ontploffen in Vives; gelieve hiermee rekening te houden.” Die vreemde boodschap kregen vijf studenten zondagavond via WeTransfer in hun mailbox. Geen van hen nam de dreiging ernstig. Ze waren ook niet op de hoogte dat ze allevijf dezelfde boodschap hadden ontvangen. Toen dit maandagvoormiddag aan het licht kwam, stapten ze naar de directie, die vervolgens de politie inschakelde.

De jongeman werd ondervraagd, maar is zonder voorwaarden vrijgelaten. Vives heeft voorlopig geen plannen om de student te schorsen. Hij zou bijzonder aangedaan zijn door de feiten. De impact van de flauwe grap heeft hij danig onderschat. De kans bestaat dat hij financieel zal moeten opdraaien voor de grootschalige inzet van de hulpdiensten maandag.