Student door raam gegooid, politie zoekt dader 02u44 0 Kortrijk Een agressieve man gooide op Nieuwjaar voor dag en dauw een 19-jarige student uit Gullegem zomaar door het raam van Blinki.

Die schoenenzaak bevindt zich in het begin van de Onze-Lieve-Vrouwestraat, aan de Grote Markt in Kortrijk. De student raakte gewond aan een voet en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. De jongeman loopt nu op krukken. De politie speurt naar de dader."De feiten zijn in onderzoek. Hierbij kunnen we wel degelijk gebruik maken van goeie en bruikbare camerabeelden", zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. De dader zat op een bromfiets en was in het gezelschap van twee vrienden. Hij sneed de student de pas af, die van een feestje kwam en door het centrum van Kortrijk fietste. (LPS)