Student aangehouden voor cannabisplantage 20 april 2018

De 27-jarige man uit Kortrijk, die dinsdag aan de voormalige weverij Schotte in de Sint-Amandsstraat in Ingelmunster kon opgepakt worden omdat hij er een cannabisplantage van zo'n 120 plantjes uitbaatte, is door de onderzoeksrechter aangehouden.





A.M. was niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep eerder in Gent al een veroordeling op voor een cannabisplantage en stond nog altijd onder voorwaarden. In de voormalige weverij huurde hij een loods. Nu en dan arriveerde daar een wagen met oldtimernummerplaat om dozen te laden en te lossen. In de buurt wist echter niemand precies waarvoor de loods werd gebruikt. Tot de huurder zijn elektriciteitsfactuur een hele tijd niet betaalde en de netwerkbeheerder aan de alarmbel trok.





Dinsdagnamiddag viel de politie met man en macht binnen. De speurders besloten om alles netjes weer af te sluiten en de omgeving in het oog te houden, tot iemand de loods zou binnengaan. Met resultaat.





Verder onderzoek moet duidelijk maken of hij alleen handelde. Officieel is de twintiger nog altijd student. (LSI)