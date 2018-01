Stroompanne treft hotelschool Rhizo 19 januari 2018

Naast het noodweer was er gisterenvoormiddag in het centrum van Kortrijk ook nog een elektriciteitspanne als gevolg van een defect in een stroomcabine. Enkele straten in de buurt van de Elfde Julilaan, de Sionwijk, Beekstraat, Goedendaglaan en de wijk Sint-Elisabeth werden getroffen. Ook in de hotelschool Rhizo viel plots de stroom uit. "We zaten met de handen in het haar", zegt directrice Céline Craeynest. "De lift viel stil waardoor de brandweer enkele leerlingen moest komen bevrijden. Het grootste probleem situeerde zich echter in onze twee restaurants die volgeboekt waren. We koken immers op inductie. Creatief zijn, was de boodschap. We hebben onze gasten verwelkomd en het probleem uitgelegd. Netwerkbeheerder Eandis had ons beloofd tegen uiterlijk 13 uur weer te voorzien van stroom. Dat bleek uiteindelijk een half uur vroeger al het geval. In de tussentijd hebben we onze gasten een rondleiding gegeven in onze school en een extra aperitiefje aangeboden. Daarna konden ze met wat vertraging alsnog aanschuiven voor het diner." (VHS/LPS)