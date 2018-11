Stroompanne op Black Friday 24 november 2018

02u23 0 Kortrijk Het Ring Shopping in Kortrijk en winkelcentrum Ter Ferrants aan de overkant van de ringweg R8 in Kuurne moesten het gisteren kort na de middag ruim een half uur zonder stroom doen.

En dat terwijl het heel druk was op de commerciële hoogdag Black Friday met extra kortingen.





Klanten van Ring Shopping mochten een tijdlang het winkelcentrum niet meer binnen, omdat noch de kassa's, noch de verlichting of het beveiligingssysteem werkte. In andere winkels zoals Dreamland was het even in het donker winkelen. Maar betalen aan de kassa lukte niet. De stroompanne duurde iets meer dan een half uur en was tegen 13.45uur al opnieuw opgelost. Volgens Eandis lag een kabeldefect aan de oorzaak.





(LSI)