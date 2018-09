Strooiwagens rijden nu al rond 07 september 2018

02u40 0 Kortrijk Nee, je bent niet aan het dromen als je in Kortrijk een strooiwagen van de stadsdiensten ziet rondrijden.

Het vriest nog lang niet, maar toch rijden de nieuwe strooivoertuigen nu al de strooiroutes in. "Er wordt voor alle duidelijkheid géén zout gestrooid", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "De strooiwagens werken met een nieuw systeem, waarbij het vooraf inrijden met een volledig uitgeruste vrachtwagen vereist is. De twee nieuwe wagens, met gps-sturing uitgerust, zullen komende winter bondig uitgelegd op een slimme manier strooien waar het moet en ook ophouden met strooien waar er al zout gestrooid werd of waar het niet nodig is", aldus Weydts. Laat het nog maar lang zomeren. (LPS)