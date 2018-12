Strijkmarathon steunt poetsvrouwen in India Peter Lanssens

03 december 2018

07u24 0

Familiehulp houdt een strijkmarathon. Dat gebeurt naar aanleiding van de Warmste Week, via de benefietactie Music for Life op Studio Brussel. De opbrengst gaat naar National Domestic Workers Movement, van zuster Jeanne De Vos. Die organisatie strijdt voor betere arbeids- en levensomstandigheden van huishoudpersoneel in India. Medewerkers van Familiehulp strijken de klok rond, van vrijdag 7 december om 12 uur tot zaterdag 8 december om 12 uur, in het kantoor in het Beneluxpark 31 in Kortrijk. Wie interesse heeft, kan een of meerdere strijkmanden binnenbrengen tijdens de marathon. Een strijkbeurt reserveren kan via mail. Je betaalt 5 euro per half uur strijken. Mail naar marleen.vindevoghel@familiehulp.be. Een vrije gift doen kan ook, op het rekeningnummer BE32 7995 5025 1902 met vermelding ‘De Strijkmarathon’.