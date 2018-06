Strijder tegen wateroverlast naar Vooruit 28 juni 2018

Burgerpartij Vooruit zet Geert Vandepitte (51) op de lijst. De Kortrijkzaan strijdt tegen wateroverlast in het Albertpark.





De ellende sleept er al twaalf jaar aan en gaat terug tot de Leiewerken, toen de rivier er verbreed en rechtgetrokken werd. Een andere opvallende naam is Fleur Debrabandere, zus van Stephan Debrabandere van Duma Forklifts. Eveneens bekend is Dominique Delobelle, verkoopster in modezaak Marc Cain in de Doorniksestraat. Andere nieuwe namen: Dimitri Clicque, Lawrence De Tollenaere, Amina Deven, Gulish Bes, Luc Hoste, Lauren Leung, Virginie Lorez van valkerij Scandiaca, Anita Maes, Johanna Pauwels, Carl Vandekerckhove en het koppel Jan Bossuyt en Anita Vandekerckhove. (LPS)