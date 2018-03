Strengere regels rond shishabars 13 maart 2018

Het stadsbestuur van Kortrijk vreest in bars waar je een waterpijp kan roken, voor problemen met drugs, louche bezoekers, inbreuken tegen de rookwetgeving, te hoge concentraties aan CO en het oplopen van infectieziekten, omdat de waterpijpen worden doorgegeven. Om te vermijden dat er een wildgroei aan shishabars komt, de dienst Onderneem krijgt de jongste tijd meer aanvragen binnen, laat de stad nu nieuwe gelegenheden in de GAS-reglementering rond nachtwinkels opnemen. Wie zo'n bar wil openen, moet eerst een uitbatingsvergunning krijgen. Dat omvat onder meer grondige onderzoeken rond brandveiligheid, financiën, stedenbouwkundige normen, zedelijkheid en hygiëne. Ook nieuw is dat binnen een perimeter van 400 meter rond een bestaande bar, geen nieuwe shishabar mag openen. Zo'n regels worden in andere steden al toegepast, zoals in Antwerpen sinds 2011. De bestaande bars Carrément in de Papenstraat en Carthago in de Budastraat moeten de huidige reglementering blijven volgen. Ze hebben een vrij goede naam, maar krijgen wel vaak controle. De gemeenteraad buigt zich maandag over de nieuwe regels. (LPS)