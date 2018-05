Streetpark is stort 16 mei 2018

02u32 0

Streetpark Luxaplast in Marke is pas heropend na een renovatie van 90.000 euro. "Maar het is er een stort, zo ligt het er vol lege flesjes Leffe", stelde gemeenteraadslid Hannelore Vanhoenacker (CD&V) in de raad. "Misschien moeten gemeenschapswachten er toezicht houden." Schepen van Jeugd en Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a) is op de hoogte. "We ruimen er al drie keer per week op", zegt Herrewyn. "We gaan er de jongeren zeker over aanspreken, alleen al om nu eerst na te gaan of zij het zijn die er sluikstorten." Het skateboardpark bevindt zich aan de Markebekestraat, onder de brug van de ring rond Kortrijk (R8). (LPS)