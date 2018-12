Streat weer open: wateroverlast weggewerkt Peter Lanssens

22 december 2018

Het hippe eethuis Streat, naast bruine kroeg en eetgelegenheid ’t Fonteintje aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk, had te kampen met wateroverlast in de keuken. Regenwater sijpelde binnen via een plafond en koepel. De problemen zijn nu opgelost, Streat is weer open. “De werken zijn gedaan, we vliegen er weer met volle goesting in”, zeggen uitbaters Charly Vandenheede (37) en Danielle Peel (33). “Wie reserveert, krijgt er een glaasje Indische bubbels gratis bij. Deze actie loopt tot eind dit jaar”, aldus de zaakvoerders. Streat is bekend voor zijn wereldse keuken. Het koppel deed recent nog inspiratie voor nieuwe gerechten op in Vietnam, Cambodja en Thailand in Zuidoost-Azië. Er is naast het restaurant ook een bar met wereldse hapjes of ‘streatizers’, toffe cocktails, wijntjes en biertjes. Streat is sinds eind 2017 open.