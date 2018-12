Streat dicht, wateroverlast in keuken Tegenslag voor hip eethuis aan verlaagde Leieboorden Peter Lanssens

16u05 2 Kortrijk Eethuis Streat, naast café ’t Fonteintje aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk, heeft te kampen met wateroverlast in de keuken. Regenwater sijpelt er binnen via een plafond en koepel. Het restaurantgedeelte is wellicht zo’n twee weken dicht. Het bargedeelte heropent komende vrijdag.

“Na zonneschijn komt regen”, knipogen uitbaters Charly Vandenheede (37) en Danielle Peel (33), die de moed niet laten zakken. Het koppel – pas terug in Kortrijk - zat een maand in Vietnam, Cambodja en Thailand in Zuidoost-Azië. Niet enkel om er wat op adem te komen na een drukke zomer, maar vooral om er inspiratie op te doen voor nieuwe gerechten. Streat is bekend voor zijn wereldse keuken. “We staan te popelen om onze nieuwe gerechtjes zoals Vietnamese snails (slakjes, red.) voor te stellen, maar dat lukt nog niet door deze tegenslag”, stelt Charly Vandenheede. “We laten eerst een gespecialiseerde firma komen, om het probeem met de waterinsijpeling in de keuken op te lossen. Het restaurant is dus tijdelijk dicht, maar we heropenen vanaf vrijdag 7 december wél onze bar. Waar klanten genieten van toffe cocktails, wijntjes en biertjes en enkele wereldse hapjes of ‘streatizers’. Dat lukt wel al, met een beperkte kaart van hapjes. En ondertussen kunnen we in de bar onze nieuwe cocktails voorstellen, zoals onze ‘Tom Yam infused gin-cocktail’ uit Thailand”, aldus Charly Vandenheede.