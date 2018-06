Straten blank na fiks onweer, woningen meestal gevrijwaard 08 juni 2018

Het onweer dat gisteren tussen 17 en 18 uur vanuit de richting van Moeskroen over Zuid-West-Vlaanderen trok, trof vooral de Kortrijkse regio. Bij de brandweer liepen 140 oproepen binnen, veelal voor overlast die even later vanzelf weer verdween.





De wolkbreuk spaarde viersterrenhotel Damier niet. Omdat de afvoer en een regenput verzadigd raakten, liep er een kelder onder water en werd een elektriciteitskast geraakt, waardoor er een kortsluiting was in het hotel. Sprezza, de cocktailbar van Damier op de Graanmarkt, moest de deuren sluiten. Ook in de vijftien kamers boven de cocktailbar, naast het pand waar vroeger De Kaashalle zat, viel de elektriciteit uit. De hotelgasten die daar verbleven, moesten hun kamer noodgedwongen verlaten. Ze brachten de nacht door in het nabijgelegen viersterrenhotel Messeyne in de Groeningestraat, dat te hulp schoot om de getroffen collega's van Damier uit de nood te helpen.





Straten onder water

In deelgemeenten Aalbeke, Bissegem en Heule liepen ook tal van straten onder water. Het verkeer moest er stapvoets rijden. In de Lauwsestraat in Aalbeke kregen enkele woningen een paar centimeter water binnen. Bij een ouder echtpaar viel daardoor de elektriciteit uit. De politie zette de straat af om te vermijden dat voorbijrijdende wagens voor nog meer wateroverlast in de woningen zouden zorgen. Ook de verkeerswisselaar tussen de E403 en de E17 in Aalbeke stond blank. Dat zorgde op de snelweg E403 voor files van zo'n twintig minuten tussen Moorsele en Aalbeke. Rioleringen konden het water niet slikken. In een half uur tijd viel tussen de 30 en 50 liter water. Het onweer leek verder te trekken naar de regio Roeselare maar loste vanzelf op. In de Westhoek viel zelfs nergens ook maar één druppel water. (VHS/LSI/LPS)