Straks vanaf 18 uur: opening kerstdorp met 32 chalets, ijspiste mét winterterras én kinderfoor. Welkom!

07 december 2018

Wie staat te popelen om de eindejaarssfeer in Kortrijk op te snuiven, hoeft niet langer te wachten. Want straks vanaf 18 uur opent Winter in Kortrijk, in het hart van de stad.

Eerste blikvanger is een kerstdorp met 24 kleine en 8 grote chalets op het Schouwburgplein, met een mooie mix van drankjes, hapjes en artikelen. Geen Huis van de Kerstman meer op het plein, maar wel een soort centrale tent waar je samen gezellig iets kan drinken of eten. Ook nieuw daar: fontein De Golf is sfeervol verlicht en er is aan de kant van de Doorniksestraat een nieuwe ingang naar het kerstdorp. Met een led-scherm waarop activiteiten worden aangekondigd. Zo is er vaak animatie in het kerstdorp, zoals flashmobs en wintergraffiti.

Vier winterbars

Voor een tweede blikvanger trek je naar de Grote Markt, waar de tent van de ijspiste van 450 vierkante meter dit jaar vijf meter langer is omdat je er nu ook een winterterras hebt. Er is verder een bar. Een schaatsbeurt kost er 5 euro voor wie schaatsen bij heeft en 7 euro voor wie geen schaatsen bij heeft. Verder op de Grote Markt: een klassieke winterfoor met zeven kermiskramen. Nieuw is een funhouse, in het thema van après-ski. Ook nieuw is een soort barbecue op de Grote Markt: waar je met zijn allen knusjes rond kan zitten. Wie naar Kortrijk komt, kan er trouwens een dagje uit van maken. Je kan er traditioneel kerst- en eindejaarskoopjes doen in de winkelstraten. Maar nieuw dit jaar is dat er ook vier winterbars zijn: Papago Pop-Up in de Rijselsestraat, Sibäria in ex-cultuurtempel Limelight in de Persijnstraat, Wünderbar in De Blauwe Hoeve in de Doorniksesteenweg en Moose tussen Kinepolis en Xpo in de Kennedylaan. Info, ook over randanimatie, staat op www.winterinkortrijk.be.