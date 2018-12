Straks maximum 90 per uur op R8 Minister steunt maatregel om veiligheid te verhogen Peter Lanssens

05 december 2018

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat in een schrijven aan gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA) weten dat hij het idee genegen is om de snelheid te laten verlagen op de ring rond Kortrijk (R8). De minister reageert zo op een motie van de gemeenteraad van Kortrijk, met de vraag om een maximumsnelheid in te voeren van 90 kilometer per uur voor personenwagens en 70 kilometer per uur voor vrachtverkeer op de R8. “De R8 is vrij bochtig met momenteel nog vrij veel conflictpunten”, staat in het schrijven van Weyts. “Vanuit het verkeersveiligheidsaspect kan dan ook meegegaan worden in de vraag tot snelheidsreductie en heb ik mijn administratie opdracht gegeven om hiervoor een ministerieel besluit op te maken”, aldus Weyts. Verder zou de impact op de luchtkwaliteit in de stad groot zijn. Wanneer de maatregel ingevoerd wordt, is nog niet duidelijk. Maar het is een kwestie van maanden, niet van jaren. Er komt wel geen snelheidsverlaging op de autosnelweg E17 in Kortrijk, wat betreurd wordt door onder meer sp.a en Groen. Straks meer.