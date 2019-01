Straffe oproep: “Geef Broeltorens een groene long” Schepen Maddens vindt petitie sympathiek, maar utopisch Peter Lanssens

13u51 0 Kortrijk Is het u ook al opgevallen hoe de Broeltorens tot hun recht komen, nu het gewezen hotel Broel gesloopt is en de gebouwen van gewezen Pleinschool Broelkant grotendeels weg zijn? “De Broeltorens ademen, maak er een groene long van”, zegt Kortrijkzaan Michel Rooryck, die een petitie laat rondgaan in de stad. Moeilijk, want vastgoedontwikkelaars investeren liefst 62 miljoen euro in de omgeving van de middeleeuwse vroegere militaire torens. “De petitie is sympathiek, maar utopisch”, reageert schepen Wout Maddens.

De opmerkelijke petitie ‘geef de Broeltorens hun groene long’ is een verzoek aan het stadsbestuur, om de bouwprojecten links en rechts van de Broeltorens stop te zetten. Want nu zo goed als alles er gesloopt is, komen de Broeltorens nog prominenter naar voren: “Het is een onverwacht geschenk uit de hemel, nu de omgeving gesaneerd is. Kortrijk krijgt zo een unieke kans om van de omgeving rond de Broeltorens een volwaardige groene long te maken, die tot in het centrum van de stad reikt. Het is nu of nooit”, aldus Michel Rooryck. Zijn petitie valt in de smaak bij een deel van de Kortrijkzanen. “Het basisidee is schitterend, maar het komt wel laat en het is bijna onmogelijk. Het stadsbestuur moet zich niet aangevallen voelen. Iedereen had hier gewoon vroeger moeten aan denken”, reageert Baudouin Meyhui (70), zaakvoerder van specialist voor de gedekte tafel Meyhui in de Damkaai, vlakbij de Broeltorens.

Residentie minder hoog

Gronden rond de Broeltorens zijn inderdaad al een hele tijd geleden aan projectontwikkelaars verkocht. Naast de linker-Broeltoren is gewezen hotel Broel ondertussen gesloopt. Daar komt een nieuwbouw met 20 luxeflats, een project van Luc Beke van Global Estate Group. Er waren eerst klachten in de buurt dat die nieuwbouw de historische omgeving van de Broeltorens zou overvleugelen, maar die zijn definitief van de baan. De residentie wordt minder hoog gebouwd dan het vroegere hotel, zodat de nieuwbouw de Broeltorens niet verdrukt. Het project is ook ultiem gewijzigd door het sluiten van een deel van de zijgevel van de nieuwbouw te vergunnen. Om, technisch uitgelegd, een grotere afwisseling te krijgen tussen open en gesloten vlakken en zo meer aansluiting te vinden met de beschermde gevelrij van de aanpalende Broelkaai. Het woonproject kost 17 miljoen euro. De eerste bewoners komen in 2020.

Geen zes maar vijf bouwlagen

Naast de rechter-Broeltoren, waar vroeger de secundaire school Broelkant was, laat vastgoedontwikkelaar Immogra 71 flats optrekken. Ook hier was er protest, van SOS Patrimonium. De actiegroep vreesde dat het uitzicht op de Broeltorens zou verpest worden. Daarom krijgt een van de nieuwe flatgebouwen, aan de Leie, geen zes maar vijf bouwlagen. Het komt ook verder van de Broeltorens en het Guldenbergplantsoen, dan eerst voorzien. Een ander flatgebouw, waar vroeger de sporthal in de Groeningestraat was, wordt minder diep zodat een aanpalende stadstuin meer zonlicht krijgt en de privacy van de buren verzekerd is. Ook in dit project zijn de eerste flats wellicht in 2020 instapklaar. Immogra investeert 45 miljoen euro in de site van de gewezen schoolcampus.

Werk nog lang niet af

Schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester) wijst er op dat het over kwaliteitsprojecten gaat, die een surplus betekenen voor de stad. “Zo omvat het project van Immogra ook een nieuw binnenpark, om een verbinding te maken met de groene tuinen van het Guldenbergplantsoen. Veel mensen zeggen mij net dat Kortrijk met zo’n doordachte investeringen veel mooier wordt. En het werk is lang niet af. We voorzien miljoenen euro’s om de omgeving rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk heraan te leggen (de Kapittel-, De Cockelaere- en Begijnhofstraat, het Zegerplein en de Onze-Lieve-Vrouwestraat worden een woonerf, red.), de restauratie van het Begijnhof af te werken, het Begijnhofpark heraan te leggen en een nieuw stadsmuseum in te richten, waar nu 1302 zit. En er is ook de miljoeneninvestering om de Leieboorden verder te verlagen op de Dolfijn- en Handelskaai, om zo de Broeltorens met het ecologisch park op Kortrijk Weide te verbinden. Tot slot: wie denkt dat de stad geld genoeg heeft om alle private gronden op te kopen, vergist zich.”