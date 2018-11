Straf voor beul die poes in oven stopte? 06 november 2018

De verkiezing voor dierenburgemeester brengt 1.400 euro voor het Sprotjesfonds op. Die vzw helpt dierenartsen om zorgkosten van een verwaarloosd huisdier te dekken. De naam verwijst naar Sprotje, de kat die begin juni een kwartier in een oven werd gestopt en zware brandwonden opliep. Het is onduidelijk wanneer dader A.P. voor de correctionele rechtbank komt. Gaia, dierenartsenpraktijk Overleie en de stad dienen nu een verzoekschrift in bij het parket, om info te krijgen. De maximumstraf voor zware dierenmishandeling is zes maanden, 16.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren. Stad en politie werken verder aan een cel dierenwelzijn. (LPS)