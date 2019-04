Straf met uitstel voor duw aan parkeerwachter VHS

10 april 2019

12u27 3 Kortrijk Een 58-jarige man uit Wevelgem heeft van de rechter in Kortrijk twee maanden cel en een boete van 400 euro (beide met uitstel) gekregen omdat hij een parkeerwachter een duw gaf die een retributie tegen hem uitschreef omwille van verkeerd parkeren.

De feiten deden zich voor aan de rechtbank in de Burgemeester Nolfstraat in Kortrijk. Philip S. parkeerde daar zijn auto vlak voor het zebrapad, op een plaats waar dat verboden is. Daarop ging hij iets drinken in het vlakbij gelegen café ’t Paleitje. Van daaruit zag hij hoe plots een parkeerwachter een retributie schreef omwille van de overtreding. S. stoof naar buiten. Het kwam tot een felle discussie waarbij de Wevelgemnaar de parkeerwachter tegen de muur duwde. Het slachtoffer kon daardoor een dag niet werken. S. beweert nog altijd bij hoog en bij laag dat hij de man niet heeft aangeraakt. Toch achtte de rechter de feiten bewezen. Ook de 400 euro boete waartoe S. werd veroordeeld, is voorwaardelijk. De man moet wel een schadevergoeding betalen aan zowel het slachtoffer als Parko, van respectievelijk bijna 500 en 260 euro.