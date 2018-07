Straatparade fleurt in 2019 Kortrijk op ZOMERCARNAVAL MAAKT GESLAAGDE COMEBACK EN KRIJGT EXTRAATJE PETER LANSSENS

02u27 1 Kortrijk Het zomercarnaval, terug na drie jaar onderbreking, heeft zaterdag vele harten verwarmd. De muziek, de sfeer... Alles zat goed. Een kleurrijke straatparade was er nog niet. "Die willen we vanaf 2019", stellen de organisatoren.

Drie jaar nadat de tiende editie van het zomercarnaval 50.000 bezoekers had gelokt, bliezen negen organisatoren zaterdag het evenement nieuw leven in. Niet met een werkingsbudget van 110.000 euro zoals destijds, maar met een 'bescheiden' 20.000 euro. De organisatoren haalden er het maximum uit met een exotisch aangekleed Schouwburgplein, aanstekelijke zuiderse muziek en indrukwekkende optredens van Furtacor Brasil en Ultimate United Brotherhood. Die groepen trokken ook naar de aanpalende uitgaansbuurt in de Reynaertstraat en blikten er met een knipoog terug naar het WK voetbal in Rusland door het bekende supporterslied 'Waar is da feestje?' te brengen. De duizenden toeschouwers zagen dat het goed was.





Bewegend feest

Al keerde één vraag telkens weer terug: waar is de parade? Vroeger was het zomercarnaval ook goed voor een kleurrijke straatparade met (inter)nationale muzikanten en exotische danseressen, dwars door de binnenstad. "Het is onze eerste doelstelling om daar vanaf de editie in 2019 weer mee uit te pakken", stelt medeorganisator Ben Holvoet (27). "Een bewegend feest, met mensen die meewandelen en onderweg steeds talrijker worden. We kijken er naar uit en gaan die droom zeker waarmaken", aldus Ben Holvoet. Zijn vader Frank Holvoet (61) stond in 2006 aan de wieg van het vroegere zomercarnaval. Hij hielp gisteren mee in een dranktent en keek tevreden toe. "Kijk naar de belangstelling, het is duidelijk dat iedereen het zomercarnaval nog altijd genegen is", vertelt hij. "Ik ben blij dat het zomercarnaval terug is, het is net alsof er niets veranderd is. De nieuwe organisatoren hebben een mooie basis gelegd. Ik ben trots op hen", aldus Frank Holvoet. Ook Vincent Van Quickenborne (Open Vld) was in zijn nopjes.





Workshops dansen

"Het zomercarnaval brengt mensen van verschillende culturen samen", vindt de burgemeester. "Wat er nog beter kan? Betrek er de bezoekers meer bij, bijvoorbeeld met meer workshops dansen." Het zomercarnaval keerde onder impuls van Nicolaï Possemiers, alias dj Rakka, ook terug naar de roots. Die liggen op de Caribische eilandenstaat Trinidad & Tobago. "Het originele carnaval ontstond daar. Omdat - kort samengevat - Afrikaanse en Indische ritmes er samengebracht werden en zo het Caribisch muziekgenre Soca het levenslicht zag", vertelt dj Rakka. Jus Now van Trini producer Keshav Singh bracht samen met dj Rakka Soca op het Schouwburgplein.