Straatfeest Heirweg jubileert 25 juli 2018

Het comité van de Heirweg in Heule vierde de tiende editie van het straatfeest. De jubileumeditie vond vlakbij de Heirweg plaats, in speeldomein De Warande.





Het werd een gezellig samenzijn met een verfrissend aperitief als start, gevolgd door een heerlijke barbecue en een optreden van een liveband met Franse chansons. Het thema van het feest was dan ook 'La Douce France'.











(LPS)