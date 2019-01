Stormloop naar uitverkoop Delhaize Sint-Rochus: ruim 2.000 klanten Peter Lanssens

04 januari 2019

Het loopt storm voor de uitverkoop van Delhaize Sint-Rochus in Kortrijk. Alles gaat er met 30 procent korting over de toonbank. Het resultaat: de hele dag door propvolle karren en lange files aan de kassa. De meeste artikelen zijn uitverkocht, vooral in de versafdeling. Rep u dus, voor wie nog naar de Delhaize wil gaan. De winkel is vandaag nog tot 21 uur open. Ook morgen zaterdag 5 januari is er nog een uitverkoopdag, van 8 tot 20 uur. De huidige vestiging, sinds 1967 in de Doorniksewijk, wijkt voor een nieuwbouw van 2.100 vierkante meter, met ook een groendak. Er komt een parking onder de nieuwbouw met 151 plaatsen voor auto’s en 31 voor fietsen. Aan de ingang van de supermarkt komen nog eens 29 autostaanplaatsen en 64 fietsstaanplaatsen. De Delhaize ligt tussen de Pycke- en Loofstraat. Er komt eenrichtingsverkeer op de site. De eerste werken starten op maandag 7 januari. De nieuwe Delhaize in de Doorniksewijk opent eind 2019, nog voor Kerstmis. Klanten kunnen in afwachting onder meer naar Delhaize Kortrijk Noord in de Gentsesteenweg, waar je een jaar lang kan genieten van drie procent korting.