Stormloop naar eerste West-Vlaams gin festival: “Al 7.700 geïnteresseerden” Koppel uit Heule scoort met nieuw initiatief Peter Lanssens

13 maart 2019

12u30 6 Kortrijk Het eerste West-Vlaams gin festival is pas op zaterdag 15 juni, maar nu al is er een stormloop. Er meldden zich al 7.700 geïnteresseerden op de pagina van het festival op Facebook, terwijl er maar 700 kaarten zijn. De helft is al de deur uit. Het gin festival is een initiatief van Eva Vandenheede (34) en Wes Claeys (40) uit Heule. “We zetten bewust enkel de gins van onze provincie in de kijker. Koop en steun lokaal, dat is ons motto”, vertelt het koppel.

Verwacht u niet aan een zoveelste beurs. Het eerste West-Vlaams gin festival, in het Atypisch Atelier Publiek (AAP) in de Spinnerijstraat in Kortrijk, zet vooral op gezelligheid in. Uniek is dat er enkel met West-Vlaamse gins wordt gewerkt. Tien huizen stellen hun drankjes voor. “Niet meer, zodat die huizen er goed kunnen verkopen en om het overzichtelijk te houden”, zeggen Wes en Eva. “We vragen enkel standgeld, geen procent op de verkoop. We werken verder niet met één tonic op het festival. Elk huis mag zijn eigen tonic kiezen.”

Smaken heel belangrijk

Worden voorgesteld: Mean Louie’s uit Harelbeke, Copperhead en Blind Tiger uit Kortrijk, X gin en J’hin 16 uit Roeselare, Meyer’s Gin en Gilliams uit Outrijve, Churchill uit Wevelgem, Wild foraged gin uit Deerlijk en Crazy Monday uit Pittem. “Gin zal nooit verdwijnen, er blijven integendeel nieuwe gins bijkomen”, vertellen Wes en Eva. “Dat het allemaal hetzelfde smaakt, is een misverstand. Smaken zijn net heel belangrijk. Daar moet je in uitblinken, want de mensen willen blijven ontdekken. Dat doen ze straks op ons festival. We zijn allebei zelf verzot op gin, gewoon omdat het zo lekker is. Zo hielden we met ons ander project ‘Recharge Your Battery’ al enkele gin-tastings bij ons thuis in de Kortrijksestraat in Heule. Maar onze passie gaat verder, vandaar het festival”, aldus het koppel. Alien Decock (31), schoonzus van Eva, staat mee voor de organisatie in, met haar bedrijf Not Just Events.

Foodtrucks

Het wordt een familiefestival op zaterdag 15 juni van 11 tot 23 uur, met gratis kinderanimatie ook zoals circusinitiatie en een springkasteel. Verder voorzien: een optreden en vijf foodtrucks. Ook die foodtrucks zijn enkel West-Vlaams met Nammie (Vietnamees) uit Heule, N’ous (paella en oesters) uit Deerlijk, Sala-d-room (nacho’s en verse pasta) uit Roeselare, RemorK (bagels en burgers) uit Gullegem en Bar-ista (koffie en dessertjes) uit Koolskamp. Bolwerk, de creatieve vzw runt het Atypisch Atelier Publiek (AAP), zal enkele projecten tonen. “Het belangrijkste is de sfeer”, zeggen Wes en Eva. “Je komt ook naar het gin festival om te ontspannen, te genieten en te ontmoeten. Dat het werkt, merken we aan de ticketverkoop. Eén op drie ingeschrevenen komt met kinderen naar het festival. Het is de bedoeling om het West-Vlaams gin festival ook in 2020 te organiseren, misschien met vijftien gins dan. Of we blijven kleinschalig in AAP of we groeien en verhuizen dan naar een andere locatie. We zien wel.”

Geen zatte bende

De inkom is 6 euro, een tumbler glas met logo van het festival als geschenk inbegrepen. Je betaalt voor een shotje 1 euro. Een gin-tonic kost 5 euro op het festival. “Gin leren kennen staat centraal, het is niet de bedoeling dat het een zatte bende wordt”, zegt het koppel. Inschrijven is verplicht: mail naar info@rechargeyourbattery.org. Alle details over het evenement staan op de Facebookpagina ‘gin en foodtruck festival Kortrijk’.