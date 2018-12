Stormloop naar avant-première Eigen Kweek 3, ook acteurs komen Exclusieve voorstelling in Budascoop steunt De Muziekbank Peter Lanssens

18 december 2018

Telt u ook af naar het derde seizoen van Eigen Kweek, vanaf januari op Eén? Het Streekfonds West-Vlaanderen pakt iedereen in snelheid met een avant-première op woensdag 19 december in de Budascoop. Waar ’s avonds de eerste twee afleveringen getoond worden, in aanwezigheid van acteurs zoals Mathias Sercu, Sien Eggers, Maaike Cafmeyer en Piv Huvluv. Nagenieten kan op een receptie. De exclusieve voorstelling kadert in De Warmste Week van Music for Life, want de opbrengst gaat naar De Muziekbank. Dat is een initiatief waarbij het Streekfonds West-Vlaanderen geld inzamelt voor de aankoop van muziekinstrumenten voor kansarme kinderen en/of jongeren en muziekprojecten voor diezelfde doelgroep steunt. De avant-première in de Budascoop in de Kapucijnenstraat is uitverkocht. “We voorzien twee zalen, goed voor 249 tickets van 25 euro”, zegt Sarah Verzele van kunstencentrum Buda. Eigen Kweek is een komische reeks over de familie Welvaert, die zich in de Westhoek afspeelt. Het is de tweede keer op rij dat het Streekfonds een avant-première weet los te weken in samenspraak met Eén, Eyeworks en Scio Productions. Dat was ook in 2015 zo, met toen de eerste twee afleveringen van Eigen Kweek 2.