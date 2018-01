Stille huisvuilwagen rijdt uit 02u45 0

De stad vergroent haar wagenpark en haalt voortaan ook huisvuil op met een afvalperswagen op aardgas. De nieuwe truck van Scania, die maximum 26 ton kan ophalen en de eerste in zijn soort is in onze provincie, heeft een stille motor, zodat er minder geluidsoverlast is tijdens de ophaling van huisvuil, 's morgens vroeg. Een ingebouwde dodehoekcamera zorgt bovendien voor meer veiligheid op de weg. De stad heeft negen huisvuilwagens. "We verlaten stelselmatig de keuze voor benzine of diesel en kiezen voor een aandrijving op elektriciteit of aardgas", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). Zo betekent rijden op aardgas op het vlak van uitstoot 95 procent minder fijn stof, 50 procent minder koolmonoxide en stikstofoxide, 20 procent minder koolstofdioxide en geen roetuitstoot. De aankoop en het ombouwen van de Scania kostte 242.229,90 euro. De nieuwe huisvuilwagen tanken gebeurt aan de CNG-tankinstallatie van de afvalintercommunale Imog in Harelbeke, zodat het voertuig meteen getankt kan worden, na het lossen, wat efficiënter werkt. (LPS)