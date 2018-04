Stichter van Vlasmuseum 65 jaar gehuwd 24 april 2018

Bert Dewilde (93), stichter van het nationaal vlas-, kant- en linnenmuseum (nu museum Texture, nvdr.), is ontvangen in het stadhuis voor zijn briljanten jubileum met Jo Vanneste (86). Bert is onder meer ook gekend als grondlegger van de Sinksenfeesten. Bert was verder sportief. Hij voetbalde en deed aan atletiek. Zijn vrouw Jo was lid van culturele verenigingen zoals De Zilveren Passer en Actueel Denken en Leven. Jo ontfermde zich als huisvrouw over haar gezin. Het koppel kreeg vier kinderen: Patrick, Ingrid, Annick en Katrien. Ze zijn ook fiere 'bonnie en bompie' van tien kleinkinderen. De jubilarissen wonen op het Stationsplein in Kortrijk.





(LPS)