Steve Vanneste kan niet uit gemeenteraad worden gezet

02u29 1 Kortrijk Piet Lombaerts (N-VA), de gemeenteraadsvoorzitter van Kortrijk, zal de hetze rond gemeenteraadslid Steve Vanneste voorleggen op de eerstvolgende vergadering van de fractievoorzitters.

Vanneste kwam in opspraak nadat een filmpje opdook waarin hij racistische verwijten uit aan de uitbater en enkele bezoekers van de nachtwinkel in Marke. "De gemeenteraad heeft niet de macht om iemand uit de raad te zetten", zegt Lombaerts.





"Enkel de strafrechter kan dat, als die Vanneste zou veroordelen en beslist om die sanctie op te leggen. Maar wellicht zal dit niet gebeuren. Kortrijk heeft wél een deontologische code voor gemeenteraadsleden. In de omgang met de burger mogen ze geen onderscheid maken tussen rang, stand, en afkomst. Met de fractievoorzitters kunnen we beslissen een collectieve verklaring af te leggen waarin we ons distantiëren van zijn uitspraken."





Het Vlaams Belang, de partij waarvoor hij opkomt bij de komende verkiezingen, krijgt intussen bakken kritiek. "Een ontslag lijkt mij onvermijdelijk, indien de partij enig zelfrespect heeft", zo zegt Mohamed Ahouna, gemeenteraadslid van Open Vld. Lijsttrekker N-VA Axel Ronse is nog cassanter. "Er is maar 1 partij waar dit soort gasten na zulke racistische uitspattingen niet worden buitengesmeten." Voorzitter Wouter Vermeersch, die de uitspraken van Vanneste wel afkeurt, blijft rustig. "Een aantal politieke partijen probeert garen te spinnen bij de fouten van Steve Vanneste. Maandag hebben we bestuursvergadering. Steve heeft al geopperd dat hij zijn derde plaats wil afstaan, maar wij beslissen niets tot volgende week."





