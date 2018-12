Steve Vanneste blijft zeker tot vrijdag in de gevangenis Redactie

04 december 2018

Ex-gemeenteraadslid Steve Vanneste (29) zit nog steeds in de cel wegens zwaar partnergeweld. Hij zou vandaag voor de raadkamer verschijnen omdat die over zijn verdere aanhouding beslist, maar zijn advocaat vroeg om uitstel tot vrijdag 7 december. Dan zal de Kortrijkse raadkamer beslissen of Vanneste nog langer in de cel moet blijven. Ondertussen blijft hij in voorhechtenis. Vanneste belandde vrijdag in de cel nadat hij zijn vriendin die ochtend zwaar had toegetakeld. Het Kortrijkse ex-gemeenteraadslid, dat in 2013 eerst opkwam voor N-VA, dan als onafhankelijke zetelde om tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen op te komen voor Vlaams Belang, maar uiteindelijk uit de partij werd gezet, kwam de jongste maanden herhaaldelijk negatief in het nieuws. Zo ging een Facebookfilmpje viraal waarin te zien was hoe Vanneste enorm racistisch uit de hoek kwam. In Ieper achtervolgde hij ook al eens twee jongemannen met zijn bestelwagen en schold hij een zwarte agent de huid vol. Telkens was Vanneste onder invloed. Naast zijn politieke bezigheden, houdt hij ook een café open in Ieper. Toen hij vorige week vrijdagmorgen thuiskwam, incasseerde zijn partner onder meer vuistslagen in het gezicht. Ze moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Vanneste werd opgepakt, maar reageerde toen ook zeer agressief.