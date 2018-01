Steun voor dansproject ex-borstkankerpatiënten 26 januari 2018

02u26 0

Sinds september 2017 komen vijftien vrouwen, die genezen zijn van borstkanker, samen voor Fit & Fun in dansschool Dursin in Kortrijk. Patiënten van de borstklinieken van AZ Groeninge in Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Waregem en Sint-Jozef in Izegem worden zo gemotiveerd om op een ontspannen manier weer te bewegen na hun strijd tegen kanker.





Delegaties van serviceclubs Rotary Kortrijk-Groeninghe en Zonta Waregem overhandigden onlangs cheques van respectievelijk tweeduizend en zeshonderd euro in Dursin. Door hun sponsoring is de deelname aan Fit & Fun en de verzekering bijna gratis.





De vrouwen komen veertien weken elke donderdag naar Dursin om er solo te dansen.





(LPS)