Steun voor Catalanen aan Groeningemonument 28 maart 2018

Het Guldensporencomité hield dinsdagavond een actie met leeuwenvlaggen aan het Groeningemonument. Uit solidariteit voor de Catalaanse leiders, die in hechtenis zitten of in ballingschap in het buitenland. De actie komt er na de arrestatie van de Catalaanse oud-minister-president Carles Puigdemont, in Duitsland. Het Guldensporencomité, dat zelfbeschikking voor het Vlaamse volk wil, steunt de onafhankelijkheidsstrijd van de Spaanse regio Catalonië. "Het opsluiten van democratisch verkozen leiders is een schande voor de Europese Unie", zegt voorzitter Karel Pottie. "We roepen de Europese leiders op om de wil van de Catalanen te respecteren en zo'n wantoestanden te veroordelen." (LPS)