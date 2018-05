Stemlocaties liggen al vast 18 mei 2018

Het stadsbestuur legt de stemlocaties voor de gemeenteraadsverkiezingen vast. De brandweerkazerne in de Doorniksesteenweg is er niet bij op 14 oktober.





De stad kiest in die buurt voor de hogeschool Vives op Hoog Kortrijk omdat er daar veel meer parking is. De andere stemlocaties zijn de evenementenhal Départ op Weide, het Guldensporencollege in de Diksmuidekaai, de koninklijke academie op de Houtmarkt, Sporthal Hiepso in de Renaat de Rudderlaan, OC De Lange Munte in de Beeklaan, sporthal Lagaeplein in Heule, de gemeentelijke basisschool in Kooigem en OC's De Vonke in Heule, De Troubadour in Bissegem, Hellestraat in Marke, Aalbekeplaats in Aalbeke, De Wervel in Bellegem en het parochiehuis in Rollegem. (LPS)