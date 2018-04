Stefaan Lammertyn nieuwe woordvoerder az groeninge 24 april 2018

Stefaan Lammertyn (51) is de nieuwe woordvoerder van het ziekenhuis az groeninge. Kortrijkzaan Lammertyn is een gekend man. Zo is hij als digitale media specialist mede-auteur van het boek 'Help! Mijn kind leeft online'. "Ik ben aan een nieuwe uitdaging toe, na 18 jaar in mijn communicatiebedrijf Pixular. Die heb ik nu gevonden, in de boeiende sector gezondheidszorg. Ik start op 7 mei en bouw in az groeninge samen met mijn team de communicatie uit. Ik ben fier op 'ons' ziekenhuis, waar topdokters en medewerkers voor toegankelijke en betaalbare zorg garant staan. Ik zet mijn kennis, ervaring en netwerk in om az groeninge mee(r) op de kaart te zetten." (LPS)