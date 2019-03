Steenrijke zakenman zou voor 1,3 miljoen euro belastingen ontdoken hebben: “Eerst profiteren van de welvaartstaat en dan niets meer willen bijdragen” Alexander Haezebrouck

06 maart 2019

15u43 0 Kortrijk Een 58-jarige zakenman afkomstig uit Kortrijk riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 660.000 euro omdat hij maar liefst 1,3 miljoen euro aan belastingen zou hebben ontdoken. Zakenman Y. D. ontkent de feiten met klem. “Hij was zogezegd gedomicilieerd in Hong Kong, maar verbleef meestal in Kortrijk”, zei het openbaar ministerie.

Het onderzoek naar de steenrijke zakenman Y. D. startte in 2009. Hij zou onterecht zijn domicilie in Hong Kong hebben geplaatst, ook zou hij de hoofdzetel van zijn bedrijf valselijk in Hong Kong hebben gezet en het bedrijf wel degelijk vanuit België geleid hebben. Dat leidde tot een huiszoeking in de woning van zijn ex-vrouw in Kortrijk op 23 juni 2014. “De beklaagde was die dag nog maar net de deur uit, tal van zijn spullen werden er gevonden, zoals zijn scheergerief, kledij en kantoormateriaal”, zei het openbaar ministerie. “In Hong Kong kende de concièrge van het gebouw hem totaal niet. Hij heeft eerst geprofiteerd van de welvaartstaat die België is, maar toen hij rijk was, wilde hij niets meer bijdragen. Hij is de rijkste man in België.”

De zakenman ontkent alle aantijgingen en gaat resoluut voor de vrijspraak. “Hij doet overal ter wereld zaken”, pleitte zijn advocaat Maarten Vandermeersch. “Eigenlijk heeft hij geen thuishaven meer. In Kortrijk kan hij wel terecht bij zijn ex-vrouw met wie hij ook twee kinderen heeft, zij hebben nog steeds een goede verstandhouding. Hij verblijft wel degelijk hoofdzakelijk in Hong Kong in een gebouw met honderden appartementen. Het niet is verwonderlijk dat die concièrge hem niet kent. In 1984 wou hij zich domiciliëren in Knokke na de scheiding met zijn eerste vrouw. Het stadsbestuur weigerde dat toen omdat hij grote delen van het jaar in Amerika was. Maar nu de man heel erg vermogend is, wil de Belgische staat plots wel dat hij belastingen in België betaalt.” Vonnis op 20 maart.