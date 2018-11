Steeds minder West-Vlaamse baby's TENDENS ZICHTBAAR IN HEEL VLAANDEREN, MAAR VOORAL IN ONZE PROVINCIE LEEN BELPAEME EN JOYCE MESDAG

07 november 2018

02u27 4 Kortrijk Er worden steeds minder baby's geboren in Vlaanderen. Dat bewijzen nieuwe cijfers van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. In 2017 valt weliswaar vooral West-Vlaanderen op, waar plots 474 minder bevallingen waren.

Vorig jaar zijn 10.807 vrouwen bevallen in West-Vlaanderen. Dat zijn 474 bevallingen minder dan het jaar voordien. In 2008 waren er nog 12.151 bevallingen. In tien jaar tijd is het cijfer dus met 11 procent gedaald.





Langer wachten

De daling in West-Vlaanderen is in 2017 merkbaar groter, maar over een periode van tien jaar is er een vergelijkbare trend in Oost-Vlaanderen en Limburg. Enkel Antwerpen kende slechts een daling van 4,4 procent sinds 2008.





De Vlamingen krijgen over gemiddeld 8 procent minder kinderen. Daar zijn volgens gynaecologe Isabel De Smet van AZ Sint- Jan Brugge - Oostende meerdere redenen voor. "Er zijn verschillende oorzaken waarom er in het algemeen minder kinderen geboren worden. Veel koppels wachten langer om eraan te beginnen. Ze beseffen willen eerst nog wat genieten. Daarnaast willen ze graag eerst een stabiel leven met een goede job en een huis. Koppels kiezen er tot slot ook voor om minder kinderen op de wereld te zetten. Kinderen kosten nu eenmaal geld", vertelt dokter De Smet. Daarnaast ziet ze ook een specifiek verschil met de andere provincies. "In West-Vlaanderen zijn er nog relatief weinig allochtone gezinnen ten opzichte van andere regio's. Ik heb hier in Brugge bijvoorbeeld geen enkele patiënt met vijf of zes kinderen, terwijl mijn collega's in andere regio's dat wel hebben. Het gaat dan vaak om allochtone vrouwen." Leen Du Bois van Kind en Gezin bevestigt. "De daling van het aantal vrouwen tussen 30 en 35 jaar is één van de verklaringen voor het verminderde aantal geboorten in 2017. Vooral in West-Vlaanderen valt op dat het aantal kinderen bij vrouwen met Belgische nationaliteit sterker is afgenomen dan in andere provincies. Het aantal kinderen bij vrouwen van niet-Belgische nationaliteit ligt wel hoger."





Genieten

Wie zich niet herkennen in de cijfers, zijn Christophe de Caesteker en zijn verloofde Virginie Dedryvere.





Zij vormen een nieuw samengesteld gezin en hebben in totaal vijf kinderen. "Ik kan er inkomen dat mensen er bewust voor kiezen om geen kinderen te hebben, maar wij zouden geen leven willen zonder", zegt Christophe. "Kinderen zijn het mooiste wat er is in het leven." Christophe is papa van Merel (11) en Lotte (8), Virginie is mama van Margot (12) en Thibaut (14), en samen zijn ze mama en papa van de pasgeboren Camille (1 maand).





"Het is wel eens druk, zeker op momenten dat ze allemaal samen thuis zijn, maar het is echt wel genieten dan." Het koppel is druk bezig met verbouwen. "We vonden het belangrijk dat ze alle 5 hun eigen kamer hadden."