Stationsgebouw Heule wordt geschenkwinkel/eethuis Joyce Mesdag

06 februari 2019

17u45 1 Kortrijk Het voormalige stationsgebouw in Heule wordt een horecazaak/geschenkwinkel. Kathy Desmet uit Gullegem opent er in april de ‘concept store’ Alvaro. “Dit stationsgebouw is waardevol erfgoed in onze stad en dat moeten we koesteren. En hoe doe je dat beter dan door het een andere bestemming te geven?” weet schepen Wout Maddens (Open Vld).

Het stationsgebouw in Heule werd gebouwd in 1847, langs de spoorlijn Brugge-Kortrijk. “De stations langs deze spoorlijn waren vaak allemaal in dezelfde stijl, zelfs min of meer identiek”, zegt schepen Maddens. “Zo lijkt dit gebouw sterk op het stationsgebouw in Rumbeke en Lendelede. Het is een typisch voorbeeld van eenvoudige stationsarchitectuur uit het midden van de 19e eeuw. Het gebouw is dan ook opgenomen in het inventaris van bouwkundig erfgoed.”

Sedert 1955 is er geen reizigersverkeer meer vanuit het station van Heule. Recent werd het door Infrabel te koop gezet. “Toen ik mijn zoon vorig jaar in het zwembad van Heule wilde afzetten, reed ik per ongeluk te ver”, zegt Kathy Desmet uit Wevelgem. “Op het moment dat ik het Stationsplein opreed om te draaien, viel mijn oog op het stationsgebouw. Ik werd op slag verliefd.”

En Kathy was net op zoek naar een nieuwe uitdaging. “De puzzelstukken vielen al snel in elkaar: ik ga hier een concept store opstarten. Ik zal er geschenkartikelen verkopen, van bloemen en planten tot juweeltjes, kinderspulletjes en textiel. In Alvaro komt er ook een horecazaak, waar je overdag iets kan eten en drinken. ’s Morgens kan je hier terecht voor een lekker vers ontbijt, ’s middags voor een lichte lunch.”

Je zal niet lang moeten zoeken naar verwijzingen naar de geschiedenis van het pand. “We gaan de authenticiteit van het pand zo goed mogelijk bewaren. Daarnaast zorgen we ook voor extra foto’s, spullen en materialen die verwijzen naar het stationsverleden hier. Het zakhorloge van de stationschef die hier destijds werkte, bijvoorbeeld.”

Schepen Wout Maddens is blij dat het gebouw een nieuwe toekomst krijgt. “Dit stationsgebouw is waardevol erfgoed in onze stad en dat moeten we koesteren. En hoe doe je dat beter dan door het een andere bestemming te geven?”

Maddens heeft alvast goed nieuws voor Kathy. “Dit is een van de toegangspoorten tot de site van de voormalige metaalfabriek Demeestere. Op dit moment zijn we de stedenbouwkundige mogelijkheden van de site daar nog aan het aftasten. Wat er ook komt op die 4 hectare, het wordt sowieso een opwaardering van dit gebied in het centrum van Heule, en daar zal Alvaro alleen maar wel bij varen.”

Een pintje drinken vlakbij het spoor, het zal op drie plaatsen kunnen vanaf april: niet alleen bij nieuwe zaak Alvaro, maar ook bij de vaste waarden De Heerlijkheid en De Zoeten Inval. “Maar ik ga zeker niet in het vaarwater komen van de anderen. We hebben andere openingsuren, zo ben ik vooral overdag open, én het bruisende Heule heeft klanten genoeg voor ons alle drie.”