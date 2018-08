Stationsbuurt vrij van geluidshinder 17 augustus 2018

02u32 0

De aannemer van het stationsproject voerde de voorbije weken extra verstevigingswerken uit aan de bouwput voor de nieuwe fiets- en bustunnel. Die tunnel komt in het landhoofd van de spoorwegbrug in de Zandstraat, nabij de rotonde Panorama.





"Het betekent de komende maanden het einde van de trillings- en geluidshinder voor omwonenden", zegt coördinator Isabel Cossement. De aannemer start nu de bouw van een betonnen schuifvloer, vanaf midden september gevolgd door de bouw van een prefab tunnel. De tunnel wordt later via de schuifvloer in het landhoofd onder de sporen geperst.





De sporen worden tot eind dit jaar, op zaterdagnacht 18 en 25 augustus en vanaf midden september telkens op zaterdag- en woensdagnacht, verder verstevigd met een metalen buizendak. Die werken brengen evenwel geen trillings- of geluidshinder met zich mee.





(LPS)