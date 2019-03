Stasegemsestraat dicht voor verkeer Peter Lanssens

11 maart 2019

De firma Strabag Belgium NV uit Ledeberg sloopt deze week twee gebouwen in de Stasegemsestraat 110 en 112. Dat gebeurt ook met een kraan, waardoor de straat tot en met zaterdag 16 maart afgesloten is voor het doorgaand verkeer. Het verkeer, de Stasegemsestraat is een drukke weg, wordt in de Sint-Janswijk lokaal omgeleid via de Veldstraat en Jan Breydellaan. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang tijdens de afbraakwerken in de Stasegemsestraat.