Starters lanceren nieuwe beurs in Muster

Liselot Neve (35) uit Wevelgem en Ilse Derycke (45) uit Bissegem houden een nieuwe beurs in het ondernemersdorp Muster in Heule.

Liselot startte recent het laserkabinet Velvet Nature in Wevelgem, terwijl Ilse met kledinglabel Elis1972 begon. "Onze beurs De Commerce steunt lokale startende ondernemers. Er zijn ruim 50 standhouders. De variatie is groot en gaat van nagelstyliste tot timmerman, van schoonheidsspecialiste tot tatoeëerder en van hondentrimmer tot lasser en metser, terwijl ook mode, bedrijfsconsultancy, juwelen, keramiek, fotografie, moto's, immobiliën, reizen, voeding, carwrapping enzovoort aan bod komen.





Kinderen

Ondernemers zijn op de beurs vaak zelf aan het werk. En wie komt, ontdekt tegelijk Muster in gewezen staalbedrijf De Meestere. Er zijn ook drank- en eetstanden, kinderdisco, een dansoptreden, een modeshow en een liveband. En er is speciale aandacht voor kinderen met een knutselworkshop, een bakatelier, kindergrime, kinderkapsels, kinderdans, een schelpenbak enzovoort. We krijgen voor de beurs steun van Dedi Consulting, Toooke Graphic Design en Interieur Madeko." De Commerce vindt op zaterdag 14 (11 tot 20 uur) en zondag 15 april (11 tot 18 uur) in Muster in de Streuvelslaan 45 plaats. De toegang is gratis. Info: www.decommerce.biz. (LPS)