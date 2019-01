Standaard Boekhandel sluit deuren in K: te weinig passage Peter Lanssens & Philippe Moerman

15 januari 2019

16u17 7 Kortrijk Standaard Boekhandel heeft definitief de deuren gesloten in winkelcentrum K. Dat werd nu bevestigd. De zaak was op zaterdag 12 januari voor het laatst open. “Standaard Boekhandel verlengde het contract niet. Het pand wordt nu ontruimd”, zegt K-shoppingmanager Nicole Bats.

“Een klap voor K? Het is spijtig, maar tegelijk ook een opportuniteit om de ruimte een nieuwe invulling te geven”, vervolgt Nicole Bats. “We bekijken momenteel volop wat we er kunnen doen.” Dat Standaard Boekhandel de stekker uit K trekt, stond al een tijdje in de sterren geschreven. De ligging in een hoek van de bovenste verdieping van het winkelcentrum was niet ideaal omdat je daar minder passage hebt. De vestiging in K lag ook te dicht bij de vestiging van Standaard Boekhandel in de Doorniksestraat, die voor alle duidelijkheid wél open blijft. Zeker één werknemer maakt de overstap van K naar de boekhandel in de Doorniksestraat. Standaard Boekhandel heeft in Kortrijk ook nog vestigingen in de Doorniksesteenweg op ’t Hoge en in winkelcentrum Ring Shopping en in het omliggende op de Grote Markt in Wevelgem en in de Otegemstraat in Zwevegem.