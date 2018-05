Stalen Reepbrug krijgt liften WERKEN EIND 2020 AF, PARKING ONDER MUSEUM TEXTURE PETER LANSSENS

01 juni 2018

02u31 1 Kortrijk Er komt eind 2020 na 25 jaar een einde aan de Leiewerken. Dan opent de Reepbrug, een voetgangersbrug met ook liften voor fietsen. Het is nu verder zeker dat er onder het nabijgelegen museum Texture een parking komt.

De nieuwe voetgangersbrug wordt ontworpen door Ney&Partners - BXL. De stalen brug van 60 meter lang verbindt de hoek van de Schinkelstraat en Nijverheidskaai met de tip van het Buda-eiland aan de achterkant van de campus Onze-Lieve-Vrouw van het ziekenhuis AZ Groeninge. De brug krijgt een hoogte van zeven meter boven de Leie, zodat binnenschepen met drie lagen containers onder de brug door kunnen varen. De architecturaal hoogstaande Reepbrug zal tegelijk sober zijn. Wie dat wil, kan ook zijn fiets meenemen. Want de stalen brug krijgt aan beide oevers een lift. De werken starten in principe eind 2019 en zijn eind 2020 af. De stad en de Vlaamse Waterweg delen de kostprijs van 2,11 miljoen euro. "De Reepbrug zal een handig alternatief zijn als de vlakbijgelegen Budabrug, een tafelbrug, open staat om een binnenschip te laten passeren", zeggen schepenen Axel Weydts (sp.a) en Wout Maddens (Open Vld). "En er worden hier de komende jaren tot 600 nieuwe woningen gebouwd, op Overleie en omgeving. Wie daar woont, krijgt dankzij de nieuwe Reepbrug een snelle verbinding met het stadscentrum. Er komt nu trouwens ook zeker een nieuwe parking met ruim 200 plaatsen onder het vlakbijgelegen museum Texture."





Geen verhoging Kasteelbrug

Aansluitend, ten vroegste eind 2021, is het de bedoeling om een wandelboulevard van de Havenkaai aan Kortrijk Weide door te trekken tot de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens. "De parkeerhaven onder Texture moet eerst af zijn omdat de dwarsparkeerplaatsen in de Handels-, Kasteel- en Dolfijnkaai dan verdwijnen", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Verder belangrijk: waar de Reepbrug op het Buda-eiland aantakt, zal enerzijds een nieuw wandel- en fietspad langs de Leie tot aan de Budabrug en Budastraat lopen en anderzijds een nieuw wandel- en fietspad tot aan de Reepkaai lopen. En tot slot: een idee van gemeenteraadslid Marc Lemaitre (sp.a) om tegelijk ook de Kasteelbrug tussen Reep- en Handelskaai te verhogen zodat plezierbootjes langs die kant van de Leie tot aan de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens kunnen varen, haalt het niet. "Dat is niet aan de orde", zeggen zowel burgemeester Van Quickenborne als algemeen directeur Chris Danckaerts van de Vlaamse Waterweg. De nieuwe Reepbrug komt er dus wel. Het is de achtste brug van de Leiewerken in Kortrijk. De Kasteelbrug (1995), de Dambrug (1999), de Groeningebrug (2002), de Ronde van Vlaanderenbrug (2006), de Collegebrug (2009), de Noordbrug (2010) en de Budabrug (2015) gingen vooraf.