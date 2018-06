Staking? Vives legt zelf bussen in 21 juni 2018

Vives countert de staking bij De Lijn door vandaag via een private firma zelf in bussen te voorzien in Kortrijk. Ze rijden doorlopend tussen de achterkant van het station en de campus van de hogeschool op Hoog Kortrijk. "Om studenten die nog examens moeten afleggen ter wille te zijn en om te voorkomen dat het organisatorisch een probleem wordt", zegt algemeen directeur Joris Hindryckx. "Studenten moeten in alle rust hun examen afleggen, zonder dat er telkens een laatkomer binnenkomt. Bovendien zijn inhaalexamens niet meer te organiseren nu. Voor alle duidelijkheid: ik veroordeel de actie bij De Lijn niet." (LPS)