Staken? De Bergop doet het anders: “Wij rouwen” WOENSDAG DE GROOTSTE SCHOOLSTAKING OOIT, OOK IN ONZE REGIO Peter Lanssens Joyce Mesdag en Alexander Haezebrouck

19 maart 2019

15u49 15 Kortrijk De oproep van de onderwijsvakbonden om woensdag het werk neer te leggen, valt in onze regio niet in dovemansoren. Al zijn er ook scholen die het anders doen. Zo is er een opmerkelijke actie in De Bergop in Tiegem. “Wij staken niet. Wij rouwen, in zwarte kledij”, zegt directrice An Dubuquoy.

De Bergop in Tiegem bij Anzegem is woensdag in rouw, omwille van ‘alle gemiste kansen voor leerkrachten en leerlingen’. De directrice en de vijftien leerkrachten symboliseren dat verdriet door zwarte kledij te dragen. “We pakken het zo aan omdat we vinden dat ouders en leerlingen geen slachtoffer mogen zijn van de staking”, zegt An Dubuquoy. “Want we weten hoe moeilijk het voor veel werkende ouders is om op korte termijn opvang te zoeken. Ik heb geen enkele moeite moeten doen om de leerkrachten te overtuigen het op deze manier aan te pakken. Niemand wil staken. Wat door de ouders gewaardeerd wordt.”

Per klas twee leerkrachten

Dat betekent niet dat De Bergop de staking weglacht, wel integendeel. “We staan voor de volle honderd procent achter de redenen”, zegt An Dubuquoy. “Zo zouden, om een voorbeeld te geven, extra zorguren al een groot verschil kunnen maken. Er zitten sinds het M-decreet meer zorgkinderen in de klas, maar er worden geen extra middelen vrijgemaakt. Het kan nochtans anders. Een mooi voorbeeld is Finland, waar ik vorig jaar ben geweest. Iedere klas heeft er een leerkracht én een assistent-leerkracht. Het is een ideaal scenario om met twee in de klas te staan. Want zo kan je bijvoorbeeld echt gedifferentieerd gaan werken, door zorgkinderen individueel te begeleiden. Het is misschien een luxe en het zal misschien een droom blijven. Maar als andere landen zoals in Scandinavië het op deze manier kunnen organiseren, waarom zouden we dat dan niet ook in België kunnen doen.”

Grote lenteschoonmaak

De Bergop telt 150 leerlingen, in de Neerstraat in Tiegem. De school pakt trouwens niet enkel de staking van woensdag anders aan, door te rouwen. Zo staakte De Bergop ook niet voor een beter klimaat, wat momenteel ook nog altijd een heet hangijzer is. “We houden nu vrijdagnamiddag wél een grote lenteschoonmaak, via Mooimakers. Dat is onze manier van betogen voor het klimaat”, zegt directrice An Dubuquoy. “Afval opruimen of afval in de vuilbak doen is iets wat we met zijn allen zelf kunnen doen. Veel kleine daden maken ook het verschil.”

8 OP 10 SCHOLEN STAAKT, KLEINE HELFT SLUIT

Uit een steekproef in onze regio blijkt dat in zo’n 80 procent van de basisscholen gestaakt wordt woensdag, terwijl een kleine helft sluit. Ook in het secundair is de impact groot. Een overzicht.

Kortrijk

*Basisschool Sint-Paulus sluit: “Hoeveel van onze 30 leerkrachten er staken weet ik niet, maar het zijn er veel”, zegt directeur Herwig De Praitere. “Er zijn te weinig krachten voor een veilige opvang van de 450 leerlingen.”

*Freinetschool De Levensboom en ook buurtschool V-Tex sluiten: “In V-Tex staken alle tien leerkrachten. We vragen om met de veranderende maatschappij rekening te houden”, zegt directrice Els Denaux. “De leerlingen worden diverser, met ook meer (emotionele) problemen. We komen overal handen te kort.”

*In basisschool Drie Hofsteden wordt er gestaakt, maar daar is er wel opvang voor de leerlingen.

*In basisschool Sint-Amand Zuid is het een normale lesdag: “Er staakt hier maar 1 van de 35 leerkrachten”, zegt directeur Jan Luts. “Ik vind persoonlijk dat minister Hilde Crevits wél handelt. Zo zijn er vanaf september mentor-uren, om jonge leerkrachten extra te begeleiden. En ook het leerkrachtenplatform, waarbij iedere school beroep kan doen op een extra kracht om zieke collega’s te vervangen, is goed. Let op, er is hier wel begrip voor de staking. Want ondanks enkele positieve stappen is er nog heel veel werk aan de winkel.”

Menen en Wevelgem

*Scholengemeenschap Sint-Vincentius plant woensdag net een pedagogische studiedag. “Alle ouders en kinderen zijn hier al lang van op de hoogte”, zegt directrice Ann Expeel. “Veel leerkrachten gaan wel niet opdagen.”

*Basisschool De Wonderwijzer in Lauwe sluit: “Er werken maar 5 van de 35 leerkrachten”, zegt directeur Philippe Vanlangendonck. “We sluiten omdat 450 leerlingen opvangen onmogelijk is. Ik sta al 36 jaar in het onderwijs, maar het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Ik begrijp de leerkrachten wel. Het basisonderwijs wordt al jarenlang stiefmoederlijk behandeld. Het loopt allemaal vierkant.”

*De gemeentelijke basisschool in Wevelgem blijft open. Ruim 90 procent van de medewerkers staakt. 40 van de 680 leerlingen zijn voor opvang ingeschreven.

Ik sta al 36 jaar in het onderwijs, maar het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Philippe Vanlangendonck, directeur De Wonderwijzer

Waregem

*In basisscholen Biezebos en Guido Gezelle wordt niet gestaakt. “Niemand vindt het opportuun”, zegt directeur Frank Dewaele. “De vakbonden roepen enkel op om te staken, zonder te betogen en politici te bezoeken. Hoe nuttig is staken dan? We trekken voor de school begint wel een stakingspiket op, om passanten te informeren waarom er ontevredenheid is binnen het onderwijs.”

*De stedelijke basisschool in Desselgem doet het met de helft van de 26 leerkrachten. Er is opvang. Ook in de stedelijke scholen in Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve zou de helft staken, maar daar willen ze niet antwoorden.

*In de vrije scholen Keukeldam en Sint-Petrus zijn de gevolgen beperkt. Er staken maar vier leerkrachten. Andere leerkrachten nemen die klassen over.

Rhizo en Guldensporencollege staken

*Ook het secundair onderwijs staakt mee, zoals in het Guldensporencollege Kortrijk-Harelbeke, goed voor 3.200 leerlingen. “In campussen Plein, Kaai en Zuid in Kortrijk doet minder dan de helft mee, in Harelbeke iets meer dan de helft”, zegt directrice Ilse Vandekerckhove. “In Plein en Zuid verwachten we de leerlingen op school, in campussen Kaai en Harelbeke niet. Mét toestemming van de ouders wel, want er is sowieso wel studie.”

*Ook in Rhizo, met campussen in Kortrijk en Zwevegem, is de stakingsbereid groot, mét steun van de directie trouwens. Er is beperkte opvang, maar de leerlingen hoeven niet naar de Rhizo scholen te komen.