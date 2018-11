Stadsrandbos van Kortrijk wordt 6 hectare groter 28 november 2018

De stad, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuur.koepel en heel wat scholen en verenigingen de handen in elkaar voor boomplantacties in het Preshoekbos die het bos in totaal 6 hectare groter en 18.000 bomen rijker zullen maken. Wie dat wil, kan op twee data bomen komen planten. In de Preisbergstraat in Aalbeke komen op een kleine 5 hectare 14.000 bomen extra. Op 1 december kan je een handje helpen, vanaf 10 uur tot 15 uur. Er wordt een bar voorzien door de Aalbeekse verenigingen in samenwerking met de Wereldwinkel en Natuurpunt. Wie helpt, krijgt een gratis drankje. Op 6 december wordt er samen met de Markse scholen De Levensboom, De Rodenburgschool, De Vrije Centrumschool, Het Open Groene, Buso ter Bruyninge, Kinderland, Mijn Oogappel een sinterklaasboomplantactie gehouden. Samen met meer dan 500 kinderen uit het 3de tot het 6de leerjaar worden bomen geplant in een nieuw stukje bos in de Keizerstraat in Marke. Daar komen er in totaal 4.000 extra bomen. Er wordt afgesproken om 13.45 uur in de Cornelusweg Marke. De Sint zal een bezoekje brengen aan de kinderen, de vrijwilligers van de Wereldwinkel zullen zorgen voor een fair trade drankje. (JME)