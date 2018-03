Stadsfestival Play kost 1,137 miljoen euro 16 maart 2018

02u42 1 Kortrijk Het nieuwe stadsfestival Play, waar beeldende kunst als speeltuig ingezet wordt, kost 1,137 miljoen euro. Play mikt op 10.000 bezoekers van 23 juni tot 11 november. Er zullen tot 70 werken te beleven zijn, over negentien locaties.

Het belooft leuk te worden voor jong en oud met bijvoorbeeld een hobbelig voetbalveld op Kortrijk Weide, een gigantisch springbed op de Grote Markt en een minigevangenis aan het station. Maar daar hoort dus een prijskaartje bij.





De stad Kortrijk voorziet 582.000 euro in de begroting. Vlaanderen maakt 225.000 euro vrij, het platform voor actuele kunst Be-Part voorziet 100.000 euro, de vzw Musea zet 100.000 euro aan middelen in en dan is er nog het project 'Brick Play kunst' op Kortrijk Weide, goed voor een bedrag van 130.000 euro.





"Het is een mooi verhaal, want er zal voor een bedrag van 350.000 euro aan blijvende kunst in onze stad te zien zijn, na Play", zegt schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA).





Zo krijgt de sociale zitbank 'Modified Social Bench' van Deens installatiekunstenaar Jeppe Hein, die nu nog aan de Brooklyn Bridge in New York staat, een permanente plaats aan de Leieboorden in Kortrijk. De locatie ligt nog niet vast. (LPS)