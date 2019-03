Stadscoalitie investeert 164 miljoen euro, nieuw WZC Sint-Jozef grootste slokop in top tien Peter Lanssens

03 maart 2019

09u30 0 Kortrijk Team Burgemeester, sp.a en N-VA laten deze legislatuur, tot en met 2024, 164 miljoen euro in de stad investeren. Het gaat over het totale aantal investeringen voor stad, OCMW, autonome gemeentebestrijven en vzw’s. Dat maakt schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) bekend. Er wordt 11,8 miljoen euro meer geïnvesteerd dan in de vorige legislatuur (152,2 miljoen euro). De top tien van de investeringen ligt nu al vast. Helemaal bovenaan staat de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef.

Die werken starten in het najaar en kosten 29,7 miljoen euro. Het nieuwe WZC is in het voorjaar van 2022 instapklaar. Staan ook hoog op het lijstje: de komst van 100 hectare extra bos en natuur (15,25 miljoen euro), de komst van fietssnelwegen en het inrichten van fietszones met fietsstraten (12,13 miljoen euro), de vernieuwing van de stadsschouwburg op het Schouwburgplein (8,11 miljoen euro) en het doortrekken van de verlaagde Leieboorden in de Dolfijnkaai en Handelskaai (7,68 miljoen euro). Daarna volgen het masterplan Bissegem (7,48 miljoen euro) met onder meer de herbestemming van de Sint-Audomaruskerk en de heraanleg van de Driekerkenstraat, het inrichten van een nieuw museum in het Begijnhofpark (6,88 miljoen euro), het verder vernieuwen van de stationsomgeving (6,37 miljoen euro), de komst van de nieuwe ondergrondse parking Station aan het Conservatoriumplein (5,47 miljoen euro) en het omvormen van het sportcentrum Wembley in Heule tot een echte topsportsite (5 miljoen euro). Het definitief bestuursplan ‘Kortrijk – beste stad van Vlaanderen’ wordt op maandag 11 maart in de gemeenteraad toegelicht.