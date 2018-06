Stadscentrum krijgt twee WK-dorpen NIET ENKEL OP SCHOUWBURGPLEIN, OOK AAN DE BLAUWE HOEVE PETER LANSSENS

08 juni 2018

02u58 0 Kortrijk Het WK-dorp op het Schouwburgplein krijgt concurrentie van het nieuwe Panna WK-dorp aan De Blauwe Hoeve, nog geen 2 kilometer verder. De opbrengst gaat deels naar goeie doelen.

Wie geen zin heeft om met 4.500 fans opeengepakt op het Schouwburgplein de matchen van de Rode Duivels op een megascherm te volgen, heeft nu een alternatief in hartje Kortrijk. Philip Polfliet (27) en Gérald Pirlet (40) leiden in een parkomgeving op het terrein van De Blauwe Hoeve in de Doorniksesteenweg het Panna WK-dorp in goeie banen. Daar komt op de koer een groot scherm van 17 vierkante meter. Het Panna WK-dorp omvat verder een lounge terras, tent in nomadenstijl met zeteltjes en tafeltjes en een bar in twee verdiepingen waar dj's live optreden, twee uur voor en tot tweeënhalf uur na elke wedstrijd. Bedrijven kunnen tafels in de tent reserveren. "Ik ben er niet tevreden mee, het was de bedoeling om enkel op het Schouwburgplein een WK-dorp toe te laten", reageert Kurt Goethals van het WK-dorp aan de stadsschouwburg gepikeerd.





Radja-corner

Opmerkelijk: in het Panna WK-dorp wordt een 'Radja-corner' ingericht in Cubaanse stijl.





"Je kan er alles doen wat Radja ook af en toe doet, zoals het roken van een sigaar", zegt Philip Polfliet, met een knipoog naar de omstreden niet-selectie van middenvelder Radja Nainggolan. Er staan in de tent en de Radja-corner plasmaschermen, zodat niemand iets van het voetbal mist. Een pintje kost 2,20 euro. Er is verder aandacht voor vrouwen en kinderen. Het Panna WK-dorp toont alle wedstrijden van de Rode Duivels en ook de twee halve finales en de finale. "We zijn dus minstens zes keer en maximum acht keer open, afhankelijk van hoe ver de Rode Duivels raken", vertelt Polfliet. "We spelen ook op elke match in. Door bijvoorbeeld in foodtrucks aangepast eten te verkopen zoals fish and chips tegen Engeland. Het WK-dorp is nooit langer open dan middernacht, uit respect voor buurtbewoners. We kunnen maximum 500 bezoekers aan. Parkeren kan op de parking van de Carrefour Market op Walle en in de Doorniksewijk en Doorniksesteenweg. We denken dat tot 70 procent te voet of met de fiets zal komen." Het Panna WK-dorp zal vooral veel gezelligheid uitstralen. Zo ontbreken ook gadgets, WK cocktails, Red Devil shots en zo meer niet. En het dorp steunt goeie doelen. "De toegang is gratis, maar we vragen per unieke bezoeker 1 euro voor Vredeseilanden", zegt Polfliet. "Er gaan ook collectebussen rond voor Ubuntu en Den Achtkanter, organisaties die personen met een (mentale) beperking helpen." Opmerkelijk: voetbal-BV's Imke Courtois, Karl Vannieuwkerke, Wesley Sonck, Geert De Vlieger en Gert Verheyen steunen Panna in een filmpje.





